Ali Sabancı kimdir? Eşi Vuslat Doğan Sabancı kaç yaşında, nereli? Ali Sabancı kimin oğlu, babası kim?

Ali Sabancı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve kimin oğlu olduğu hakkında merak edilenler gündemde. Ali Sabancı hakkında merak edilenler ve detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Ali Sabancı kimdir? Eşi Vuslat Sabancı kaç yaşında, nereli? Ali Sabancı kimin oğlu, babası kim? İşte detaylar...

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, zodyakla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Çiftin kaza haberinin ardından Ali Sabancı ve Vuslat Doğan kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Ali Sabancı babası kim, çocukları kimler merak konusu oldu. Peki, Ali Sabancı kimdir? Eşi Vuslat Sabancı kaç yaşında, nereli? Ali Sabancı kimin oğlu, babası kim? Detaylar haberimizde...

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali İsmail Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

ALİ SABANCI EŞİ KİMDİR?

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.