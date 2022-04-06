Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ardından başkanlık seçimi için başkan aday sayısı artıyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıklarını açıklamasının ardından Ali Sabancı'nın da aday olacağı söylenmekte. Aday olacak olan Ali Sabancı kimdir? Koç - Sabancı rekabeti futbola mı taşınacak? Ali Sabancı ne iş yapmaktadır? Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı nereli ve kaç yaşındadır?

ALİ SABANCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?

Ali İsmail Sabancı, 5 Mayıs 1969 yılında Adana'da doğmuştur. Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus şirketinin sahibidir.

5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.

Haberler.com - Gündem