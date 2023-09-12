Ali Sabancı'nın son durumu merak konusu oldu. İş insanı ve yatırımcı Ali Sabancı'nın sağlık durumu araştırılmaktadır. Peki, Ali Sabancı iyileşti mi? Ali Sabancı son durumu nasıl? İşte detaylar...

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Ali Sabancı'nın sağlık durumu merak konusu oldu. Ünlü iş adamı Ali Sabancı'nın son durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ali Sabancı iyileşti mi araştırılmaktadır. Peki, Ali Sabancı iyileşti mi? Ali Sabancı son durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

ALİ SABANCI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz ay Yunanistan'da botla kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu. Botun kayalıklara çarpması sonrası yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tedavileri için İstanbul'a sevk edilmişti. Hastaneye sevk edildiği esnada durumu ağır olan Ali Sabancı, birçok ameliyat geçirmişti.

ALİ SABANCI İYİLEŞTİ Mİ?

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.