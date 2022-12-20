Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Poyrazoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Poyrazoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Poyrazoğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Poyrazoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Poyrazoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ali Poyrazoğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?

Ali Poyrazoğlu, (d. 9 Temmuz 1946, İstanbul), sinema ve tiyatro oyuncusu, yazarı ve yönetmenidir. Kasım 2012'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir. Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Pek çok tiyatro oyununda oynadı. Çeviriler yaptı, yaptığı ilk çeviri kitabını Arslan Kaynardağ bastı. Eser Luigi Pirandello'nun bir oyunuydu. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu vardır. 1972 yılında Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı. Ali Poyrazoğlu, 70'li yıllarda TRT'de canlandırdığı "Ali Uyanık" tiplemesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Canlı yayında durum komedisi oynayan Poyrazoğlu yıllar sonra Halit Kıvanç'a yaptığı itirafta "TRT bizim için okul oldu. Benden canlı yayında skeç oynamamı istediler. Ben yaptığım işin sit-com olduğunu sonradan öğrendim. Ali Uyanık haksızlıklara karşı çıkan bir tiplemeydi." demiştir.

2000'li yıllardan itibaren Bizim Sınıf, Ben Eskiden Küçüktüm, Sağlık Olsun, Havada Bulut, Ödünç Yaşamlar, Kobay, Eski Çamlar Bardak Oldu, Tak Tak Takıntı, Asi Kuş, Tamamla Bizi Ey Aşk adlı oyunlarda rol aldı. Ferhan Şensoy'un yazdığı, Ali Poyrazoğlu'nun yönettiği 'Bizim Sınıf' adlı oyunda eğitim sisteminin çürüyen yanlarını sorguladı. Poyrazoğlu bu oyunda Ayşen Gruda, Suzan Aksoy, Özdemir Çiftçioğlu, Onur Şenay, Özden Ayyıldız, Eser Ali Yıldırım ile başrolleri paylaştı. Poyrazoğlu, yazıp yönettiği 'Tamamla Bizi Ey Aşk' adlı oyunda başrolleri Şebnem Özinal ve Melih Ekener ile paylaşırken, "Aşk iki kişilik devrimci bir örgüttür" diyor. Ali Poyrazoğlu, son olarak 'Tak Tak Takıntı' adlı oyunda Madam Arşaluz karakterini canlandırdı. Laurent Baffie'nin eserinden Türkçeye uyarlayarak yönettiği oyunda Melih Ekener, Hasan Akdemir, Eser Ali, Güneş Emir, Aylin Dönmez ve Güneş Berberoğlu ile başrolleri paylaştı. Ali Poyrazoğlu genç sanatçıları bulup keşfetmesi ile de meşhurdur. Sanat dünyasına kazandırdığı isimler arasında Cem Özer, Korhan Abay, Levent Kazak, Levent Tülek, Peker Açıkalın, Nilüfer Açıkalın, Pelinsu Pir, Bora Akkaş, Burak Alkaş, Nur Gürkan, Eser Ali Yıldırım, Güneş Emir ve Hasan Akdemir yer almaktadır.

ALİ POYRAZOĞLU TİYATRO OYUNLARI

Tak Tak Takıntı

Ben Eskiden Küçüktüm

Sağlık Olsun

Havada Bulut

Ödünç Yaşamlar

Kobay

Pera

Eski Çamlar Bardak Oldu

Oğlum Çiçek Açtı

Uzaktan Gelen Piyano Sesleri

Hoşça Kal İstanbul

Dünyalar

Yanımdaki Yatak

Seçimler

Çılgınlar Kulübü

Orkestra

Morfin

Deliler Boşandı

Evet Evet Evet

Kelebek

İpteki

Düşenin Dostu

Hakkımı Ver Hakkı

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım

Satıcının Ölümü

Hamlet

Koçum Benim

ALİ POYRAZOĞLU FİLMLERİ

1970 Ölüm Emri

197? Sokak Çalgıcıları

1972 Gönül Meyhanesi

1972 Acı Sevda

1972 Cevriye'nin Kızları

1973 Gazi Kadın (Nene hatun)

1975 Kadınlar Hayir Derse

1975 Canavar Cafer

1976 Bulunmaz Uşak

1988 Arkadaşım Şeytan

1995 Yer Çekimli Aşklar

2002 9

2003 O Şimdi Asker

2003 Abdülhamit Düşerken

2005 Ayın Karanlık Yüzü

Yönetmen

1999 Aile Bağları

2000 Sünnet Holding

2000 İnsanlık Hali

TV Yapımları

Ahududu (1974)

Kim Bunlar

İnsanlık Hali

Ali Uyanık

Aile Bağları

Oğlum Çiçek Açtı

Babam 9 Doğurdu