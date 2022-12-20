Ali Poyrazoğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Poyrazoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Poyrazoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Poyrazoğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Poyrazoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Poyrazoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ali Poyrazoğlu kimdir? Ali Poyrazoğlu kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
Ali Poyrazoğlu, (d. 9 Temmuz 1946, İstanbul), sinema ve tiyatro oyuncusu, yazarı ve yönetmenidir. Kasım 2012'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir. Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Pek çok tiyatro oyununda oynadı. Çeviriler yaptı, yaptığı ilk çeviri kitabını Arslan Kaynardağ bastı. Eser Luigi Pirandello'nun bir oyunuydu. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu vardır. 1972 yılında Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı. Ali Poyrazoğlu, 70'li yıllarda TRT'de canlandırdığı "Ali Uyanık" tiplemesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Canlı yayında durum komedisi oynayan Poyrazoğlu yıllar sonra Halit Kıvanç'a yaptığı itirafta "TRT bizim için okul oldu. Benden canlı yayında skeç oynamamı istediler. Ben yaptığım işin sit-com olduğunu sonradan öğrendim. Ali Uyanık haksızlıklara karşı çıkan bir tiplemeydi." demiştir.
2000'li yıllardan itibaren Bizim Sınıf, Ben Eskiden Küçüktüm, Sağlık Olsun, Havada Bulut, Ödünç Yaşamlar, Kobay, Eski Çamlar Bardak Oldu, Tak Tak Takıntı, Asi Kuş, Tamamla Bizi Ey Aşk adlı oyunlarda rol aldı. Ferhan Şensoy'un yazdığı, Ali Poyrazoğlu'nun yönettiği 'Bizim Sınıf' adlı oyunda eğitim sisteminin çürüyen yanlarını sorguladı. Poyrazoğlu bu oyunda Ayşen Gruda, Suzan Aksoy, Özdemir Çiftçioğlu, Onur Şenay, Özden Ayyıldız, Eser Ali Yıldırım ile başrolleri paylaştı. Poyrazoğlu, yazıp yönettiği 'Tamamla Bizi Ey Aşk' adlı oyunda başrolleri Şebnem Özinal ve Melih Ekener ile paylaşırken, "Aşk iki kişilik devrimci bir örgüttür" diyor. Ali Poyrazoğlu, son olarak 'Tak Tak Takıntı' adlı oyunda Madam Arşaluz karakterini canlandırdı. Laurent Baffie'nin eserinden Türkçeye uyarlayarak yönettiği oyunda Melih Ekener, Hasan Akdemir, Eser Ali, Güneş Emir, Aylin Dönmez ve Güneş Berberoğlu ile başrolleri paylaştı. Ali Poyrazoğlu genç sanatçıları bulup keşfetmesi ile de meşhurdur. Sanat dünyasına kazandırdığı isimler arasında Cem Özer, Korhan Abay, Levent Kazak, Levent Tülek, Peker Açıkalın, Nilüfer Açıkalın, Pelinsu Pir, Bora Akkaş, Burak Alkaş, Nur Gürkan, Eser Ali Yıldırım, Güneş Emir ve Hasan Akdemir yer almaktadır.
Tak Tak Takıntı
Ben Eskiden Küçüktüm
Sağlık Olsun
Havada Bulut
Ödünç Yaşamlar
Kobay
Pera
Eski Çamlar Bardak Oldu
Oğlum Çiçek Açtı
Uzaktan Gelen Piyano Sesleri
Hoşça Kal İstanbul
Dünyalar
Yanımdaki Yatak
Seçimler
Çılgınlar Kulübü
Orkestra
Morfin
Deliler Boşandı
Evet Evet Evet
Kelebek
İpteki
Düşenin Dostu
Hakkımı Ver Hakkı
Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım
Satıcının Ölümü
Hamlet
Koçum Benim
1970 Ölüm Emri
197? Sokak Çalgıcıları
1972 Gönül Meyhanesi
1972 Acı Sevda
1972 Cevriye'nin Kızları
1973 Gazi Kadın (Nene hatun)
1975 Kadınlar Hayir Derse
1975 Canavar Cafer
1976 Bulunmaz Uşak
1988 Arkadaşım Şeytan
1995 Yer Çekimli Aşklar
2002 9
2003 O Şimdi Asker
2003 Abdülhamit Düşerken
2005 Ayın Karanlık Yüzü
Yönetmen
1999 Aile Bağları
2000 Sünnet Holding
2000 İnsanlık Hali
TV Yapımları
Ahududu (1974)
Kim Bunlar
İnsanlık Hali
Ali Uyanık
Aile Bağları
Oğlum Çiçek Açtı
Babam 9 Doğurdu