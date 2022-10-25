Ali Palabıyık'ın hesabı hacklendi mi, çalındı mı? Ali Palabıyık'ın İnstagram hesabı mı hacklendi?

Hakem Ali Palabıyık'ın instagram hesabının profilinde Fatih Terim görseli yer aldı. Bunun akabinde vatandaşlar, Ali Palabıyık'ın hesabı hacklendi mi? Ali Palabıyık'ın İnstagram hesabı mı hacklendi? merak etti. İşte detaylar...

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ALİ PALABIYIK'IN HESABI MI HACKLENDİ?

Hakem Ali Palabıyık'ın İnstagram hesabının profil reminde bir süre Fatih Terim resmi bulunuyordu. Bunun ardından futbol severler Ali Palabıyık'ın hesabı mı çalındı merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık (d. 14 Ağustos 1981, Ankara), FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.