Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi?

Eski hakem Ali Palabıyık 2017 yılında Fenerbahçe'nin iki penaltı golüyle Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçla ilgili itiraflarda bulundu. Palabıyık altı kırmızı kartlı maçta Beşiktaş'ın bir golünü ve bir penaltısını vermediğini söyledi.

ALİ PALABIYIK FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İTİRAFI NE, NE DEDİ?

Eski hakem Ali Palabıyık Ekol TV'de yayınlanan televizyon programına katıldı.

Programda Ali Payabıyık'a "Verdiğiniz kararlar nedeniyle en çok zorlandığınız maç hangisiydi" şeklinde bir soru soruldu, Palabıyık Fenerbahçe- Beşiktaş maçını söyledi.

İşte Ali Palabıyık'ın sözleri:

"Sahada beş tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e gösterdiğim bir kırmızı daha vardı. Verdiğim kararlar çok tartışıldı. O dönemde VAR yoktu. Beşiktaş'ın attığı bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal ettik."

"Maçtan sonraki iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü, sokağa bile çıkamadım, telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Cenk Tosun'a yapılan bir penaltı var, kaçırdım. Beşiktaş taraftarlarının isyanları haklıydı ancak numaramı bularak beni rahatsız ettiler."