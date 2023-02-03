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Ali Palabayık kimdir, hangi takımlı? Ali Palabayık kaç yaşında, nereli?

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Ali Palabayık kimdir, hangi takımlı? Ali Palabayık kaç yaşında, nereli?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ali Palabayık hakkında Ali Palabayık kimdir, hangi takımlı? Ali Palabayık kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. İşte detaylar...

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Ali Palabayık kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ali Palabayık hakkında Ali Palabayık kimdir, hangi takımlı? Ali Palabayık kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALİ PALABAYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir. Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

ALİ PALABAYIK HANGİ TAKIMLI?

Spor Toto Süper Lig hakemlerinin hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ali Palabıyık Gündem Spor Haberler

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