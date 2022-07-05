Ali Öztunç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Öztunç hayatı ve biyografisi

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ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Ali Öztunç (d. 1976, Hofgeismar, Almanya) Türk gazeteci ve siyasetçi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirmiştir. Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalışmış, Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.

'En Son Umutlar Ölür' adında bir kitabı bulunan Öztunç, üniversite yıllarındayken gazetecilik yapmaya başladı ve birçok ulusal kanalda görev aldı. Vatan Gazetesi'nde de parlamento muhabirliği ile Suriye ve Irak'da savaş muhabirliği yaptı. Burada yaptığı haberler sayesinde yılın gazetecisi seçildi.

CHP ile gazetecilik yıllarında tanışan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP'nin TBMM Basın Danışmanlığını yürüttü. Ardından Kahramanmaraş'tan CHP 27. Dönem 1. Sıra milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemese de partisinin 35. olağan kurultayında meclis üyesi seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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