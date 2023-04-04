Ali Özcan kimdir? Ali Özcan kaç yaşında, nereli? Ali Özcan hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Özcan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Özcan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Özcan kimdir? Ali Özcan kaç yaşında, nereli? Ali Özcan hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Özcan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Özcan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ali Özcan kimdir? Ali Özcan kaç yaşında, nereli? Ali Özcan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ALİ ÖZCAN KİMDİR?
Ali Özcan (d. 1945, Elazığ), Türk mühendis, siyasetçi ve TBMM 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilidir. Ali Özcan 1945 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.
Siyasi kariyeri
2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak seçilmiş ve görev yapmıştır.