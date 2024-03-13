Ali Osman Tayır kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır kaç yaşında, nereli?
Ali Osman Tayır kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa-Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır hakkında merak edilenler. Tayır'ın yaşadığı yer ve yaşı gibi kişisel bilgileri içerir. Ali Osman Tayır, politika dünyasında önemli bir isim olarak göze çarpıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Ali Osman Tayır kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayı Ali Osman Tayır kaç yaşında, nereli?
ALİ OSMAN TAYIR KİMDİR?
- Ali Osman Tayır, 1977 yılında Orhaneli'de doğdu.
- Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Tayır, yüksek lisans eğitimini işletme alanında tamamladı.
- Bursa Şehir Hastanesi dahil olmak üzere toplamda dört hastanede müdürlük görevini üstlendi.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.