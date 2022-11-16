Ali Öner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı diziler neler? Oyuncu Ali Öner'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında oyuncu Ali Öner geliyor. Peki, Ali Öner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Ali Öner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Başarılı dizi oyuncusu Ali Öner kimdir merak ediliyor. Peki, Ali Öner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Dizi ve film oyuncusu Ali Öner'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ALİ ÖNER KİMDİR?

Ali Öner 1996 İstanbul doğumludur. Manken, model ve oyuncu olan Ali Öner 2019 yılında Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıkmış ve derece almıştı. Ali Öner, Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım gibi dizilerde rol almıştır. Şimdilerde ise O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırmaktadır.

Ali Öner doğum tarihi : 1996

Ali Öner kaç yaşında : 26 yaşında

Ali Öner nereli : İstanbul doğumlu

Ali Öner mesleği ne : Oyuncu

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ali Öner'in İnstagram'da 94 bin takipçisi bulunmaktadır.

Ali Öner'in rol aldığı yapımlar: