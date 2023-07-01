Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Onaner hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Onaner'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Onaner kimdir? Ali Onaner kaç yaşında, nereli? Ali Onaner hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Onaner hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Onaner'in hayatını araştırıyor. Peki, Ali Onaner kimdir? Ali Onaner kaç yaşında, nereli? Ali Onaner hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ ONANER KİMDİR?

1995'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Ali Onaner, sırasıyla Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'nda (1995-1996), Siyasi İşler ve Avrupa Birliği Müsteşar Yardımcılığı'nda (1997-1998) ve Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda (1998-1999)Aday Meslek Memuru, Tunus Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip (1999-2002), Paris Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip (2002-2004) olarak çalışmış, akabinde Müsteşar Özel Kalem Müdürü (2004-2006) olarak görevine devam etmiştir.

2006-2010 yılları arasında BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'nde Başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsilcilik Müsteşarlığı yapan Onaner, 2010-2012 arasında İnsan Hakları Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Paris Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Müsteşarı (2012-2014) ve Elçi-Müsteşar (2014-2017) olarak çalışmıştır. 2017 Ocak-Eylül döneminde Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcı Vekili görevini yürütmüş, Eylül 2017'de başladığı Bakan Özel Müşavirliği görevini Temmuz 2019'a kadar sürdürmüştür. 22 Temmuz 2019-13 Mart 2021 tarihleri arasında T.C. Tunus Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 15 Mart 2021 tarihinde T.C. Paris Büyükelçisi olarak görevine başlamıştır.

Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde İşletme bölümünden mezun olan Onaner Ecole Nationale d'Administration'da yüksek lisans yapmıştır.

1973 yılında Ankara'da doğan Ali Onaner evli ve 2 çocuk babasıdır.