Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Ali Mahzuni oluyor ve vatandaşlar tarafından Ali Mahzuni kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ali Mahzuni kimdir? Ali Mahzuni, Mahzuni Şerif'in oğlu mu? Ali Mahzuni hayatı ve biyografisi!

Ali Mahzuni kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Ali Mahzuni kimdir? Ve Ali Mahzuni kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Ali Mahzuni kimdir? Ali Mahzuni, Mahzuni Şerif'in oğlu mu? Ali Mahzuni hayatı ve biyografisi!

ALİ MAHZUNİ KİMDİR?

1973 Gaziantep doğumlu olan sanatçı, 20 yaşlarında bağlama çalmaya başladı. İçinden geldiği Alevi / Bektaşi geleneğinin de etkisiyle halk müziği ile çocukluk yıllarından itibaren ilgilendi. 1990'lı yılların ortasından itibaren halk konserleri ve televizyon programları ile tanınmaya başlayan Ali Mahzuni, çalışmalarında her zaman en büyük desteği babası Aşık Mahzuni Şerif'ten aldı. "Deli Kurşun" isimli ilk albümünde kendi bestelerinin yanı sıra babası Mahzuni Şerif'ten ve Musa Eroğlu'ndan da besteler aldı.