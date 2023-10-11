Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Mahir Başarır'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Mahir Başarır'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

Ali Mahir Başarır (d. 3 Eylül 1975, Tarsus, Mersin), Türk siyasetçi, avukat ve 27. Dönem Mersin Milletvekili.

3 Eylül 1975 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Mahir Başarır, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı. İstanbul'da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına atıldı, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev aldı.

12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1992 yılında yeniden açılması üzerine Tarsus ilçe örgütlenmesinde görev alarak aktif siyasi yaşama atıldı. İlk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Başarır, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesidir.

ÇYDD ve HATİAB üyesi olan Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.