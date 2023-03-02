Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ali Mahir Başarır'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ali Mahir Başarır'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALİ MAHİR BAŞARIR?

Mersin / Tarsus- 1975, Abdullah, Gülseren.

Avukat; İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı.

2001 yılından itibaren Başarır Hukuk Bürosunun kurucusu olarak avukatlık mesleğini icra etti. Ceza Hukuku alanında çalışmaları oldu. 1992 yılında CHP Gençlik Kolları Kurucu Üyesi oldu. ÇYDD ve HATİAB derneklerinde üyelik yaptı. Maltepe Spor Kulubü ve Kartal Spor Kulubünde yönetici olarak görev aldı.

İngilizce bilen Başarır, evli ve 2 çocuk babasıdır.