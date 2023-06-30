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Ali Kundilli 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Ali Kundilli 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi?

Ali Kundilli 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Ali Kundilli 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi?

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Bugün Fox TV'de Ali Kundilli 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Ali Kundilli 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Ali Kundilli 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...

Ali Kundilli 2 nerede çekildi? Ali Kundilli 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Kundilli 2 başrolde kimler var? merak edildi. Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Ali Kundilli 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Ali Kundilli 2 nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? İşte bilgiler...

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini büyük bir heyecanla beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirir. İlknur çocuğunu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Yola koyulan ekip yepyeni maceralara atılır. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu

Ezgi Tombul

Hakan Bilgin

Ayşegül Atik

Emre Mutlu

Gülnihal Demir

Tamer Berke Sarıkaya

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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