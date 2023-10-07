Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kuzey Makedonya ekibi yeni kulüp satın almak istediği iddia edildi. Ali Koç yeni kulüp mü satın alıyor? Sorusu bu nedenle gündeme geldi ve merak edilmeye başlandı. Peki, Ali Koç yeni kulüp mü satın alıyor? Ali Koç hangi kulübü satın alacak?

Ali Koç yeni kulüp mü satın alıyor? Sorusu, Uzun süredir Fenerbahçe'ye bir pilot kulüp arayışında olan Ali Koç nedeniyle merak ediliyor ve arama motorları üzerinde birçok kişi tarafından sorgulatılıyor. Peki, Ali Koç yeni kulüp mü satın alıyor? Ali Koç hangi kulübü satın alacak? İşte Ali Koç'un satın almayı istediği kulüp hakkındaki iddialar ve detaylar!

ALİ KOÇ YENİ KULÜP MÜ SATIN ALIYOR?

Ekipa Mk sitesindeki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Balkanlar'dan bir kulüp almak için start verdiği belirtildi. Koç'un aklındaki takımın ise Vardar Skopje olduğu ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2 veya 3. ligden kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

FK VARDAR HAKKINDA

Kulüp Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 1947 yılında kurulmuştur. Kuzey Makedonya'nın en üst ligi olan Vtora Makedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını ise 33.460 kişilik Philip II Arena'da oynamaktadır. Makedonya Ligini 11 kezle en çok kazanan takım olmasına rağmen 2020-21 sezonunda küme düşmüştür.

2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe takımını eleyerek Avrupa Ligi gruplarına katılan ilk Makedon takımı oldu.