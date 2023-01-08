Ali Koç ve Jorge Jesus açıklaması! 8 Ocak Ali Koç derbi açıklaması nedir? Jorge Jesus derbi sonrası açıklaması ne?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a 3-0 kaybedilen derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Futbol severler açıklamaları merak etti. Peki, Ali Koç ve Jorge Jesus açıklaması nedir? 8 Ocak Ali Koç derbi açıklaması nedir? Jorge Jesus derbi sonrası açıklaması ne?

ALİ KOÇ DERBİ SONRASI AÇIKLAMALARI NELER?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a 3-0 kaybedilen derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus'un "Tek sorumlu benim." ifadelerine atıfta bulunan Koç, "Teknik konuları hocaya sorun. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur." dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"RAHAT OLUN"

Jorge Jesus'un "Tek sorumlu benim." ifadelerine atıfta bulunan Koç, "Teknik konuları hocaya sorun. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Bir düşüş var. Her düşüşün de bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik. Dünyanın sonu değil. Rakibimize göre, sezonun geneline bakınca rakamlar, oyun şekli şemali güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yanaydı. 4-0 kazansanız da 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Rahat olsunlar. Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun." dedi.

"DAHA ÇOK UZUN BİR YOL VAR"

"Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ama son 4 haftada düşüşe geçtik. 3 puandan öte bir şey değil. Bu skora alışık değiliz. Toparlayacak kişiler de bunlar. Bizim Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. Oynadığımız futbol, alışık olduğumuz bir futbol değildi. Derbi mağlubiyeti olduğu için etkisi daha çok oldu.

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİR"

Sezon sonuna daha çok var. İnşallah biz şampiyon olacağız. Sezonlar içinde inişler çıkışlar olabilir. Böyle bir durumdayız. Bize yakışan bir durum değil. Başka takımlar da böyle iniş çıkış yapıyor. 3-4 hafta önce şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe dedirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz.

"YAZILAN OYUNCULARIN ÇOĞUYLA İLGİLENİYORUZ"

5 sezondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bir yoğurt yiyişimiz var. Yazılan oyuncuların çoğuyla ilgileniyoruz. Hiç yapmadık bugüne kadar, belki 1-2 tanedir. Transfer haberleriyle, performans düşüşünün paralellik arz ettiğini düşünmüyorum.

"FENERBAHÇE GERİ GELECEKTİR"

4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de galibiyetler gelmedi. Göreceğiz. Köprünün altından çok sular akacak. Ben hocama, takımıma güveniyorum. Bir basiretsizlik vardı bizde. Eski günlere dönmek bizim elimizde. 1-2 hafta içinde alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir.

"TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM ATMOSFER YARATTI"

Türkiye'deki derbilerde kötü oynadık gibi görünüyor. Avrupa maçlarında, derbi ayarındaki maçlarda muhteşem oynadık. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Taraftarlarımızdan takımımıza güvenmelerini rica ediyorum. Taraftarlarımız muhteşem atmosfer yarattı, onları evlerine mutlu gönderemediğimiz için üzgünüz."

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI NELERDİR?

Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. "Başkanımız bana çok inanıyor, bir sorumlu varsa benim." diyen Portekizli hoca, "Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı.

"BUNU ÇÖZMELİYİZ"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"LİGİN ŞAMPİYONU BELLİ OLMADI"

"Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. İlk 15 dakikada 3 pozisoyn yakaladık. Galatasaray, seken toptan golü bulduk. İkinci yarıda iyi başladık ama kırmızı kart ve 2. golden sonra işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı.

"BAŞKANIMIZ BANA ÇOK İNANIYOR"

Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim. Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değiliz. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim. Transferi konuşmak şu an önemli değil. Daha önümüzde maçlar var.