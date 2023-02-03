Ali Koç'un oğlu kim? Kerim Rahmi Koç kim, sağlık durumu ne?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ciddi bir kaza geçirdi. Üzücü haber sonrası Ali Koç'un oğlu kim? Kerim Rahmi koç kim, sağlık durumu ne gibi konular merak edildi.