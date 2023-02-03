Ali Koç'un oğlu kim? Kerim Rahmi Koç kim, sağlık durumu ne?
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ciddi bir kaza geçirdi. Üzücü haber sonrası Ali Koç'un oğlu kim? Kerim Rahmi koç kim, sağlık durumu ne gibi konular merak edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düştü ve ciddi şekilde yaralandı. Peki, Ali Koç'un oğlu kim? Kerim Rahmi koç kim, sağlık durumu ne?
KERİM RAHMİ KOÇ KİM, SAĞLIK DURUMU NE?
Yurtdışında bir kayak merkezinde kaza geçiren Kerim Rahmi, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye getirildi.
Koç, Kerim Rahmi)(d. 12 Mayıs 2008, İstanbul), Ali Y. Koç ile Nevbahar Koç'un ikinci çocuğudur. Halen (2018) Koç Okulu orta kısmında öğrenimini sürdürmektedir.
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