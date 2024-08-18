Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Koç'a yabancı madde yağdı. Ali Koç saha kenarında yürürken arkadan biri gelip saldırdı ve Koç bu saldırı üzerine yere düştü. Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu. Bu olayın ardından oyun duraklatıldı. Koç'un soyunma odasına gitmesinden sonra maç kaldığı yerden devam etti. Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'u kim düşürdü?

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı. Oyun duraklatıldı.

ARKADAN GELİP YERE DÜŞÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe gitti. Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

Öte yandan tribünden sahaya giren bir kişi, arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.