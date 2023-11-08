Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı. Peki, Ali Koç neden PFDK'ya sevkedildi? Fenerbahçe neden PFDK'ya sevkedildi? İşte detaylar…

Ali Koç neden PFDK'ya sevkedildi? Fenerbahçe neden PFDK'ya sevkedildi?

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın PDFK'ya sevk edildiği belirtildi. Peki, Ali Koç neden PFDK'ya sevkedildi? Fenerbahçe neden PFDK'ya sevkedildi? İşte detaylar…

ALİ KOÇ NEDEN PFDK'YA SEVKEDİLDİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 03.11.2023 tarihinde A Spor Kanalında yaptığı konuşmalarında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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