Türk spor camiası deprem faciası sonrası Omuz Omuza deprem kampanyası kapsamında ortak yayında bir araya geldi. Programda Acun Ilıcalı ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Ali Koç ne kadar bağışladı? Ali Koç Omuz Omuza deprem bağışı ne kadar, kaç TL yaptı?

Acun Ilıcalı canlı yayında yaptı yapacağını! Ali Koç'tan bomba tepki: Sen var ya sen

Ali Koç ne kadar bağış yaptı? Türk spor camiası deprem faciası sonrası Omuz Omuza deprem kampanyası kapsamında ortak yayında bir araya geldi. Programda Acun Ilıcalı ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Ali Koç ne kadar bağışladı? Ali Koç Omuz Omuza deprem bağışı ne kadar, kaç TL yaptı? Detaylar...

ALİ KOÇ NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak toplamda 100 milyon değerinde olan 1000 konteyner bağışladıklarını açıkladı.

OMUZ OMUZA DEPREM KAMPANYASI NEDİR?

1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.