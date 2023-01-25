Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un programına çıkıyor. Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Milyonlar izleyecek! Ali Koç, Oğuzhan Uğur'un programına çıkmayı kabul etti

Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un programına çıkıyor. Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ALİ KOÇ MEVZULAR'A KATILIYOR MU?

Siyasetçileri ağırladığı programlarla gündemde ses getiren ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendisine ulaştığını açıkladı. Oğuzhan Uğur, Başkan Ali Koç'la yapılacak yayın için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

TARAFTAR İSTEMİŞTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, zorunlu satın alma maddesi yüzünden 4,25 milyon euro ödenen Bruma transferinden sonra Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulunmuştu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a Oğuzhan Uğur'un programında soru sormak istediklerini ifade etmişti.

Taraftarlardan gelen o paylaşımlar: