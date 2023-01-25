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Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

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Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un programına çıkıyor. Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı? merak ediliyordu. İşte detaylar...

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Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un programına çıkıyor. Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ALİ KOÇ MEVZULAR'A KATILIYOR MU?

Siyasetçileri ağırladığı programlarla gündemde ses getiren ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendisine ulaştığını açıkladı. Oğuzhan Uğur, Başkan Ali Koç'la yapılacak yayın için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

TARAFTAR İSTEMİŞTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, zorunlu satın alma maddesi yüzünden 4,25 milyon euro ödenen Bruma transferinden sonra Oğuzhan Uğur'a çağrıda bulunmuştu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a Oğuzhan Uğur'un programında soru sormak istediklerini ifade etmişti.

Taraftarlardan gelen o paylaşımlar:

Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

Ali Koç Mevzular Açık Mikrofan'a mı katılıyor? Mevzular Açık Mikrofan'a Ali Koç katılacak mı?

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