Ali Koç istifa edecek mi? Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kendi sahasında 3-1 mağlup olmasının ardından, Fenerbahçeli bazı taraftar grupları #AliKoçİstifa hashtagini trendlere soktu. Sarı-lacivertli taraftarlar alınan mağlubiyetin faturasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesti. Peki, Ali Koç istifa edecek mi? Detaylar...

ALİ KOÇ İSTİFA EDECEK Mİ?

9 Haziran 2024 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen seçimde Ali Koç, Fenerbahçe'nin 3. kez başkanı seçildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kendi evinde 3-1 mağlup olmasının ardından sosyal medyada "Ali Koç İstifa" sesleri yükselmeye başlandı.

Ali Koç veya Fenerbahçe yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ali Koç tarafından istifa edeceği yönünden bir bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılmazsa en erken seçim 2027'nin Haziran ayında yapılacak.