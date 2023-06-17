Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç'un konuşması sırasında salonda kavga çekti. Kongre üyelerinin birbirine girmesi nedeniyle genel kurula ara verildi. Aranın ardından Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. İşte Ali Koç Fenerbahçe Genel Kurulu videosu İZLE! Ali Koç Fenerbahçe kongre videosu HD İZLE! Ali Koç Fenerbahçe Genel Kurulu konuşması!

ALİ KOÇ FENERBAHÇE GENEL KURULU VİDEOSU İZLE

Ali Koç'un konuşması sırasında bir grup üye arasında kavga çıktı. Divan Başkanı Uğur Dündar'ın tüm ikazlarına rağmen olaylar yatışmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylar nedeniyle konuşmasına devam edemezken Dündar, genel kurula 15 dakika ara verdi. Aranın sona ermesinin ardından kürsüye gelen Koç, uzun süre ayakta alkışlandı. Koç yaptığı ilk açıklamada, "Orada eski kulüp çalışanlarının olması da manidar ve tesadüfi bir durum değil." Dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"SÖYLENECEK PEK ÇOK ŞEYİN HAKLILIK PAYI YÜKSEK"

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.

"SAMANDIRA'DAN PETROL ÇIKSA FUTBOLDA BAŞARI YOKSA KIYMETİ YOK"

Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum.