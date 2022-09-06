Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur arasında canlı yayına yansıyan diyalog dikkat çekti. Peki, Ali Koç Erden Timur'a ne dedi? (VİDEO) Ali Koç Erden Timur Diyaloğu!

Ali Koç Erden Timur'a ne dedi? Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur arasında canlı yayına yansıyan diyalog dikkat çekti. Peki, Ali Koç Erden Timur'a ne dedi? (VİDEO) Ali KoçErden Timur diyaloğu haberimizde...

ALİ KOÇ ERDEN TİMUR'A NE DEDİ?

Kulüpler, teknik direktörler ve futbolcuların silahlı saldırı dolayısıyla TFF'ye gerçekleştirdiği geçmiş olsun ziyareti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kameralar karşısına geçti. Bu sırada başkanların yanına selamlaşmak için gelen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a Koç tebessüm ederek, "Ne para harcadın ya." dedi. Timur ise Koç'un bu sözüne "Harcamadım da öyle görünüyor." diyerek cevap vermesi tebessüm ettirdi.

"NE PARA HARCADIN YA"

Geçmiş olsun ziyareti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kameralar karşısına geçti. Bu sırada selamlaşmak için başkanların yanına gelen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a Ali Koç, "Ne para harcadın ya." diyerek takıldı. Bu diyalog sonrası ikili tebessüm ederken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.