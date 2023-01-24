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Ali Koç - Dursun Özbek tartışması ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe (GS FB) tartışması ne zaman?

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Ali Koç - Dursun Özbek tartışması ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe (GS FB) tartışması ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulüp yöneticilerini bir televizyon programında tartışmaya davet etti. Peki, Ali Koç - Dursun Özbek tartışması ne zaman? Ali Koç Galatasaray iddiaları ne?

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemde iyice yükselen tansiyon üzerine Sarı-Lacivertliler'den peş peşe açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in, "Başkanımız Ali Koç'un Galatasaray'a bir çağrısı olacak. Tüm spor camiası bunu takdir edecek" açıklamasından sonra Sarı-Lacivertliler'in resmi sitesinden bildiri geldi. Peki, Ali Koç Galatasaray iddiaları ne? Ali Koç - Dursun Özbek tartışması ne zaman?

ALİ KOÇ - DURSUN ÖZBEK TARTIŞMASI NE ZAMAN?

İşte o açıklama:

"Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum."

"Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Ali Koç - Dursun Özbek tartışması ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe (GS FB) tartışması ne zaman?

Ali Koç - Dursun Özbek tartışması ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe (GS FB) tartışması ne zaman?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Dursun Özbek Galatasaray Ali Koç Gündem Spor Haberler

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