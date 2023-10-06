İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen Kafes Operasyonu ile 31 ilde 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah da ele geçirildi. Yakalananlar arasında Ali Kevser Can da var. Peki, Ali Kevser Can kimdir? Ali Kevser Can yakalandı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" dedi. Operasyon sonrası Ali Kevser Can kimdir? Ali Kevser Can yakalandı mı merak edildi.

ALİ KEVSER CAN YAKALANDI MI?

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

• Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

• Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

• Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

• Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü

• Bursa'da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

• Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

• Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

• İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

• İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

• Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

• Giresun'da Baki Ay Organize Suç Örgütü

• Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiğiNitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu

• Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenSuç Grubu ile

• Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.

ALİ KEVSER CAN KİMDİR?

Ali Kevser Can, oto galeri, emlak ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Bursa merkezli yayın yapan bir dergiye kapak olduğu ve tam sayfa röportaj verdiği belirlenmiştir. Ayrıca, ünlü bir otomobil markasının Bursa bayiliğini yapmaktadır.