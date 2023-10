Haberler ›› Gündem ›› Ali Kevser Can kimdir? Ali Kevser Can yakalandı mı?

Ali Kevser Can kimdir? Ali Kevser Can yakalandı mı?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlenen Kafes Operasyonu ile 31 ilde 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah da ele geçirildi. Yakalananlar arasında Ali Kevser Can da var. Peki, Ali Kevser Can kimdir? Ali Kevser Can yakalandı mı?