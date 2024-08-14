Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor?

Türk medyası ve iş dünyasında tanınmış bir girişimci olan Ali Karacan, gündem olan ve araştırılan isimlerden biri. Peki, Ali Karacan kimdir, nereli, neden öldü? Ali Karacan neler yaptı? Ali Karacan ne zaman öldü? Ali Karacan evlendi mi? Detaylar haberimizde…

ALİ KARACAN KİMDİR?

Ali Karacan, 1957 yılında İstanbul'da doğmuş bir gazeteci ve iş insanıdır. Gazeteci Ercüment Karacan'ın oğlu ve Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci Karacan'ın torunudur. Galatasaray Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra İsviçre, ABD ve Londra'da yüksek öğrenim görmüştür. Gazetecilik kariyerine Washington Post'ta başlamış, spor alanında ise binicilik ve otomobil sporlarında başarılar elde etmiştir. Bravo Rallisi'nin kurucusudur ve Türkiye ralli şampiyonlukları bulunmaktadır.

Medya sektöründe Number One FM, Radyo Klas, Number One TV gibi başarılı girişimlerde bulunmuş, Playboy, Bravo ve Kadın gibi dergilerin sahibi olmuştur. Ali Karacan, kardeşi Ömer Karacan ile birlikte 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini satın almış, ancak 2012 yılında bu hisselerini Demirören Grubu'na satmıştır. Karacan, 2 Eylül 2023'te vefat etmiştir. Ölüm nedeni doğal sebepler olarak açıklanmıştır.

ALİ KARACAN EVLENDİ Mİ?

İş insanı Ali Karacan'a ait bilgilere göre hiç evlilik yapmadı.