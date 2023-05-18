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Ali İhsan Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un hayatı ve biyografisi!

Ali İhsan Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un hayatı ve biyografisi!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi, hangi partili? Ali İhsan Yavuz ile ilgili detaylar haberimizde...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali İhsan Yavuz geliyor. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz (d. 7 Temmuz 1969, Yomra), Türk siyasetçidir.

Hayatı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Müftülüğünde memurluk, Sakarya Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptı. Halen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

Siyasi kariyeri

24-25. ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya milletvekili olarak seçilmiş ve görev yapmıştır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ali İhsan Yavuz Gündem Politika Haberler

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