AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.. Yavuz ""Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDA PAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum" ifadelerini kullanmasının ardından vatandaşlar Ali İhsan Yavuzun kim olduğunu ve hangi ilin Milletvekili olduğunu araştırmaya koyuldular. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz hangi ilin Milletvekili? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, DSP, ANAP ve HÜDA PAR'la temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz ""Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDA PAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum" ifadelerini kullanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarına Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz hangi ilin Milletvekili? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon'un Yomra ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Müftülüğünde memurluk, Sakarya Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptı. 24-25. ve 26. dönem AKP milletvekili olarak görev yaptı. Halen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu sözcüsü olarak görev yapmaktadır. Ali ihsan Yavuz evli ve dört çocuk babasıdır.

ALİ İHSAN YAVUZ HANGİ İLİN MİLETVEKLİ?

Ali İhsan Yavuz 24-25. ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya milletvekili olarak seçilmiş ve görev yapmıştır. Ak Partide üç dönem kuralı olması nedeniyle Yavuzun yeni dönemde Mecliste olması beklenmiyor.