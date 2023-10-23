Kelime Oyunu yarışmasının sunucusu Ali İhsan Varol neden yok, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Kelime Oyunu yarışmasının sunucusu değişti mi, kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ali İhsan Varol neden yok? Kelime Oyunu Ali İhsan Varol ayrıldı mı?

Ali İhsan Varol neden yok ve Kelime Oyunu Ali İhsan Varol ayrıldı mı merak ediliyor. TV2 ekranında yayınlanan Kelime Oyunu yarışmasının sunucusu Ali İhsan Varol ayrıldı mı, neden yok sorularına yanıt aranıyor. Ali İhsan Varol neden yok? Kelime Oyunu Ali İhsan Varol ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

ALİ İHSAN VAROL NEDEN YOK?

Kelime Oyunu yarışmasını sunan Ali İhsan Varol programdan ayrıldı. Yarışmanın yeni sunucusu İbrahim Selim oldu. Kelime Oyunu ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Selim yeni projesi için "Kelime Oyunu, yıllardır ekranın kıymetli işleri arasında yer alıyordu. Bu işi bu sezon itibariyle devralmak benim için de ayrı bir heyecan. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz birlikte" dedi.

Kelime Oyunu, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Teve2'de seyirciyle buluşacak.

KELİME OYUNU ALİ İHSAN VAROL AYRILDI MI?

Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu yarışmasından ayrıldı. Uzun zamandır dijitalde yayınlanan işlerde rol alan ve aynı zamanda YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, ekranlara dönüyor. Başarılı sunucu ve oyuncu, Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu.