Ali İhsan Su kimdir? Yeni Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali İhsan Su'yun hayatı ve biyografisi!

Eski Mersin Valisi ve Yeni Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Ali İhsan Su kimdir? Yeni Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ALİ İHSAN SU KİMDİR?

Ali İhsan Su, (d. 25 Haziran 1959, Konya), Türk bürokrat.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ahlat Kaymakam Vekilliği, Evren, Çermik Kaymakamlıkları, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Çay, Söğüt, Terme, İskenderun Kaymakamlıkları yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 4 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine, ardından 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Şırnak Valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mersin Valiliğine atanmıştır.

Ali İhsan Su, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Diyarbakır Valiliği'ne atanmıştır. Ali İhsan Su yeni Diyarbakır Valisi olmuştur.

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