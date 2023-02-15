Ali İhsan Göker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali İhsan Göker geliyor. Peki, Ali İhsan Göker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi üniversitede çalışıyor? Ali İhsan Göker'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ali İhsan Göker kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

ALİ İHSAN GÖKER KİMDİR?

Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi'dir. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiştir. Prof. Dr. Ali İhsan Göker doktora ve yüksek lisansını Rice University ABD'de fizik dalında yapmıştır. Doktorayaı 2004-2007 yıllarında ve yüksek lisansı ise 200-2004 yıllarında yapmıştır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in Twitter'da 61 bin takipçisi bulunmaktadır.