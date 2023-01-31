BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Ali İhsan Destici kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Ali İhsan Destici neden vefat etti, hastalığı neydi? merak etti. İşte detaylar...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici hayatını kaybetti. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Peki, Ali İhsan Destici kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Ali İhsan Destici neden vefat etti, hastalığı neydi? Mustafa Destici'nin babası kimdir?

ALİ İHSAN DESTİCİ ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Destici haberi alır almaz, Ankara'dan Eskişehir'e hareket etti.

Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı. Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ALİ İHSAN DESTİCİ HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN VEFAT ETTİ?

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali İhsan Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.