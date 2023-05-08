Ali Haydar Fırat aday mı? 2023 Ali Haydar Fırat nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ali Haydar Fırat aday mı? 2023 Ali Haydar Fırat milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ali Haydar Fırat aday mı? 2023 Ali Haydar Fırat milletvekili adayı mı? İşte detaylar...