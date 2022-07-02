Ali Gürbüz kimdir, kaç şampiyonluğu var? Başpehlivan Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Ali Gürbüz kimdir? Başpehlivan Ali Gürbüz kaç yaşında? Ali Gürbüz aslen nereli? Ali Gürbüzşampiyon oldu mu, kaç şampiyonluğu var, kaç birinciliği var? Ayrıntılar sizlerle...

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Ali Gürbüz (d. 26 Ekim 1987 Antalya) Türk başpehlivandır. 650., 651., 658., ve 660.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek dört kez başpehlivan ünvanını kazandı.

Ali Gürbüz doğum tarihi : 26 Ekim 1987

Ali Gürbüz kaç yaşında : 34 yaşında

Ali Gürbüz nereli : Antalya

Ali Gürbüz mesleği ne : Başpehlivan

Çocukluğu ve ailesi

1987'de Korkuteli - Antalya'da doğdu. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu ve pehlivan Mehmet Öztürk'ün torunu olan Ali Gürbüz, üç kuşağı başpehlivan olan bir ailedendir. 2004 yılında lise eğitimini Murat Paşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu kazanarak lisans eğitimine Ankara'da başladı. Üniversite eğitimi esnasında minder güreşine yöneldi.

Güreş kariyeri

Minder

2007 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Kırkpınar

1998 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na çıktı. 1998 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katıldığı ilk güreş deneyiminde "Minik 2 Boyunda ikincilik kürsüsüne çıktı. Daha sonra sırasıyla 2002 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Tozkoparan Boyunda yine ikinci oldu. 2003 yılında Deste Küçük Boyda birincilik kürsüsüne çıktı. 2005 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Deste Büyük Boyda, 2006 yılında da, Küçük Orta Büyük Boyda birinci oldu. 2008 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Er Meydanında Başaltı Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak Başpehlivan Boyunda güreşmeye hak kazandı.

Başpehlivan olarak güreştiği 2009 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü, 2010 yılında ikinci oldu. 2011 yılı 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasında Başpehlivan Recep Kara'yı yenerek ilk defa Kırkpınar Başpehlivanı olarak Er Meydanı'nda altın kemer kuşandı. Bir yıl sonra 2012 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde tekrar Recep Kara'yı yenerek Başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2016 Yılı 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsü yaparak üçüncü olmuştur. 2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yarı finale çıkmıştır. Yarı finalde Şaban Yılmaz'a yenilerek, üçüncülük kürsüsünde yer almıştır.

2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

2020 yılında yapılması gereken 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Covid 19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yapılamamıştır.

2021 yılında yapılan 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Koç'u yenerek 4. kez başpehlivanlığı kazandı. Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz finale kalmıştı

Kurtdereli

2011 yılında üçüncülük, 2016 ve 2017 yıllarında ikincilik ve 2018 yılında yeniden üçüncülük aldıktan sonra, 2019 yılında gerçekleştirilen 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olan Ali Gürbüz, Kurtdereli başpehlivanlığı unvanını almıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 61. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Müsabakalarda 71 başpehlivan arasından finale çıkan Ali Gürbüz, rakibi Yusuf Can Zeybek'i de yenerek başpehlivanlığa ulaştı.