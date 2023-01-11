Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz kimdir, neden öldü?

Gündem Haberleri

Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz kimdir, neden öldü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. Vefatının ardından vatandaşlar, Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz kimdir, neden öldü? merak etti. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz yaşamını yitirdiKemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz yaşamını yitirdi

Ali Gündüz kimdir? Ali Gündüz neden vefat etti, hastalığı neydi? Ali Gündüz kaç yaşında öldü? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?

ALİ GÜNDÜZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz kimdir, neden öldü?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz kimdir, neden öldü?

ALİ GÜNDÜZ KİMDİR?

Ali Gündüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ali Gündüz 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title