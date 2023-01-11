CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. Vefatının ardından vatandaşlar, Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz kimdir, neden öldü? merak etti. İşte detaylar...

Ali Gündüz kimdir? Ali Gündüz neden vefat etti, hastalığı neydi? Ali Gündüz kaç yaşında öldü? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Ali Gündüz kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?

ALİ GÜNDÜZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

ALİ GÜNDÜZ KİMDİR?

Ali Gündüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.