Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Ali Fuat Atik kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Ali Fuat Atik hayatı ve biyografisi

ALİ FUAT ATİK KİMDİR?

Trabzon nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Valimiz Sn. Ali Fuat Atik, ilk ve ortaöğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle farklı vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimini tamamladı.

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu üstün başarı ile tamamlayan Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay, Bolu-Mengen kaymakamı, Ardahan vali yardımcısı ve Bartın-Ulus kaymakamı olarakgörev yaptı. Çanakkale-Ezine kaymakamı olarak görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliği'ne atanan Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliği'ne atandı. Sayın Valimiz evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.