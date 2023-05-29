Ali Ferahbot kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Maç Spikeri Ali Ferahbot'un hayatı ve biyografisi!

Spiker Ali Ferahbot'un hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ali Ferahbot kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Ali Ferahbot ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Ferahbot geliyor. Peki, Ali Ferahbot kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Maç Spikeri Ali Ferahbot'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

ALİ FERAHBOT KİMDİR?

Ali Ferahbot maç spikeridir. 1977 Ankara doğumlu olan Ali Ferahbot meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da TV'de muhabir olarak başlamıştır. Ardından program sunan Ali Ferahbot radyoda maç anlatımları yapmıştır. Şimdilerde Bein Sports ekranlarında maç spikerliği yapmaktadır. Ali Ferahbot derbiler başta olmak üzere birçok önemli maçta spikerlik yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ali Ferahbot'un Twitter'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır.