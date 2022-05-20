Ali Erkazan kimdir? TV8 konuğu Ali Erkazan hayatı ve biyografisi! Ali Erkazan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Ali Erkazan kimdir? TV8 konuğu Ali Erkazan hayatı ve biyografisi! Ali Erkazan kaç yaşında, nereli?
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ALİ ERKAZAN KİMDİR?
Ali Erkazan,1 Ocak 19522de Samsun'da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.
Filmografisi
- Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021
- Aykut Enişte - İhsan 2019
- Hayat Sevince Güzel: Muhtar Soylu - 2016
- Poyraz Karayel - İdris 2016
- Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013
- Küstüm Çiçeği - 2010
- Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül, Konyalı Adil - 2008
- Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
- Cesaretin Var mı Aşka - 2008
- Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
- Evimin Erkeği - 2007
- Sevgili Dünürüm - 2007
- Annem - 2007
- Hayırdır İnşallah - 2006
- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006
- Mavi Kuş - 2006
- Aşk Meydan Savaşı - 2002
- Başımıza Gelenler - 2002
- En Son Babalar Duyar - Mehmet usta 2002-2004
- Son : Levent Kırca - 2001
- Şaşıfelek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000
- Sıdıka - 1997-2003
- Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
- Kurt ve Kuzu - 1983