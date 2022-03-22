Ali Erkazan kimdir? Ali Erkazan hayatı ve biyografisi! Ali Erkazan kaç yaşında, nereli?

SAMSUN (Haberler.com) - Ali Erkazan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Erkazan merak konusu oldu. İşte Ali Erkazan hakkında merak edilen Ali Erkazan kimdir, Ali Erkazan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALİ ERKAZAN KİMDİR?

Ali Erkazan,1 Ocak 19522de Samsun'da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

Filmografisi

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021

Aykut Enişte - İhsan 2019

Hayat Sevince Güzel: Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel - İdris 2016

Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül, Konyalı Adil - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - Mehmet usta 2002-2004

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşıfelek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997-2003

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983

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