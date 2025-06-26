Ali Erhan Tamer: "Regülasyon, Kripto Sektöründe Adil Rekabetin Önünü Açacak"

Ali Erhan Tamer: 'Regülasyon, Kripto Sektöründe Adil Rekabetin Önünü Açacak'
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Ali Erhan Tamer:
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan Andx Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erhan Tamer, Türkiye'nin kripto regülasyonlarında öncü adımlar attığını belirtti. Tamer, regülasyonların sektörde haksız rekabeti engelleyeceğini ve adaletli bir düzen oluşturacağını vurgulayarak bu dönüşümün piyasa için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 ve kripto para teknolojilerinin insan yaşamındaki etkisini merkezine alan, İstanbul'un canlı kalbinde düzenlenen prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kıtaları ve kültürleri buluşturan İstanbul, bu etkinlikle küresel dijital dönüşümün merkezi hâline geliyor.

IBW, sektörün kurucu liderlerinden yeni nesil projelere kadar birçok paydaşı ağırlayarak fikirlerin buluştuğu, işbirliklerinin filizlendiği bir platform sunuyor. Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olarak, hükümet desteğiyle dijital ekonomide söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

ALİ ERHAN TAMER: "REGÜLASYON, REKABETE ADALET GETİRECEK"

IBW kapsamında Haberler.com'a konuşan Andx Holding İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erhan Tamer, kripto dünyasında yaşanan küresel regülasyon hareketliliğini değerlendirdi. Son 10 yılda birçok ülkenin regülasyona adapte olma sürecine girdiğini belirten Tamer, Türkiye'nin bu süreçte öncü ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Tamer'e göre regülasyonlar, piyasalarda kuralların netleşmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması açısından kritik öneme sahip. "Bu süreci sadece kendi şirketimiz için değil, tüm sektör oyuncuları için değerlendiriyoruz. Kurallar çerçevesinde rekabet, adaleti de beraberinde getirecek" dedi.

"YENİ DÜZEN, BAZI ALIŞKANLIKLARI BİTİRECEK AMA SEKTÖRE DÜZEN GETİRECEK"

Ali Erhan Tamer, regülasyon sürecinin bazı eski alışkanlıkları sona erdireceğini ancak bunun doğal ve gerekli bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Kısa vadede bazı sınırlamalar yaşansa da uzun vadede regülasyonların piyasayla uyum içinde işleyeceğini öngören Tamer, "Bu dönüşüm oyunun kurallarını yeniden yazacak" dedi.

Holding olarak bu sürece yapıcı şekilde yaklaştıklarını belirten Tamer, Türkiye'de atılan adımları desteklediklerini ve bu sürecin sektöre güven ve istikrar getireceğini düşündüklerini söyledi. Hem bireysel hem kurumsal olarak genel regülasyonlardan memnun olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin dijital finansta daha sağlam temellere kavuşacağını dile getirdi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans

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