Ali Eren Demirezen kimdir? Ali Eren Demirezen kaç yaşında ve nereli? Ali Eren Demirezen biyografisi!

New York kentindeki Barclays Center'da düzenlenen müsabakada Ali Eren Demirezen, 10 raunt üzerinde yapılan mücadele sonunda kazanan isim oldu. Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğu kazanan Demirezen, EC Boxing Kulübü ile 3. maçına çıktığı ABD'de rakibini mağlup etmeyi başardı. Öte yandan, Ali Eren Demirezen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Eren Demirezen kimdir? Ali Eren Demirezen kaç yaşında? Ali Eren Demirezen biyografisi!

ALİ EREN DEMİREZEN KİMDİR?

Ali Eren Demirezen, 2 Nisan 1990 yılında Samsun'da doğdu. Memur olan babasının tayini sebebiyle 2005 yılında gittiği Ağrı'da 15 yaşındayken boks yapmaya başlayan Demirezen, daha sonra babasının tayini Balıkesir'e çıkınca orada boks yapma imkanı bulamayınca Judoya başladı. 3 yıl yaptı ve Türkiye ikincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.

Ağrı'da iken kendisine boksu öğreten polis Resul Çiftçi'nin de tayininin Balıkesir'e çıkması sonrasında 2011 yılında yeniden onun sayesinde Balıkesir'de boksa başlayan Demirezen, antrenörüyle yeniden buluştuktan sonra dört yıl içine 2012- 2013- 2014-2 015 senelerinde 4 kere Türkiye şampiyonu oldu. Ali Eren Demirezen uluslararası 10 özel turnuvada şampiyonlukları ve ikincilikleri var. Akdeniz Oyunları ikincisi oldu.

Antrenörü Resul Çiftçi ile yeniden bir araya gelmesinin ardından sergilediği performansla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Antrenmanlarına Balıkesir'de devam etti. 190 cm boyunda ve 91 kg olan Ali Eren Demirezen, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde süper ağır sıklet boks sporcusudur.

Mersinde 21- 26 Haziran 2013'de yapılan 2013 Akdeniz Oyunlarında 90 kiloda mücadele eden Ali Eren Demirezen, 2. olarak gümüş madalya kazandı. Samsun'daki Avrupa elemelerinde üçüncü olarak da olimpiyat kotası aldı. 5 Ağustos 2016 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayan 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda +91 kiloda ringde Türkiye'yi temsil etti. Ali Eren Demirezen, erkekler artı 91 kilo ikinci turunda Hırvat Filip Hrgovic'e yenilerek elendi.

23 Ekim 2016 yılında Almanya'da yapılan boks maçında Polonyalı rakibi Patryk Kowoll, "Hayatı tehlikem var." diyerek eldivenlerini çıkardı ve müsabakayı bıraktı. Ali Rıza Demirezen, maçın ilk raundu da rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Raunt arasında köşesine giden Kowoll birden eldivenlerini çıkarmaya başladı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken rakip maçı bıraktığını ve dövüşmeyeceğini açıkladı. Seyircilerin şaşkın bakışları arasında maçı terk eden Kowoll hükmen yenik sayıldı.

23 Aralık 2017 yılında İstanbul Ataşehir'de bulunan Silence Hotel'de gerçekleştirilen RMO Boxing eventinde İngiliz boksör Michael Sprott ile karşı karşıya geldi. Siyahi boksörü 5. rauntta Ali Eren nakavt ile yendi. "Ice Man" lakaplı Ali Eren Demirezen bu galibiyeti ile 7. maçında 7. galibiyetini elde etti.

Ali Eren Demirezen, 29 Eylül 2018 yılında Polonyalı rakibi Sergiej Werwejko'yu sekizinci rauntta nakavt ederek ikinci kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu.

Maçları:

Tarih – Rakibi – Maçyeri – Sonuç