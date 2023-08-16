Son zamanlarda internet üzerinde gündeme gelen isimlerden bir tanesi olan Ali Ercan kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. İlahileri ile birlikte tanınmakta olan Ali Ercan kimdir? Ali Ercan kaç yaşında, nereli? Ali Ercan hayatı ve biyografisi!

Bestekar ve oyuncu Ali Ercan hakkındaki birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İlahileri ve oynadığı filmler ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ali Ercan hakkındaki detaylar merak edilmekte. Bu haberimizde merak edenler için Ali Ercan kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ali Ercan kimdir? Ali Ercan kaç yaşında, nereli? Ali Ercan hayatı ve biyografisi!

ALİ ERCAN KİMDİR?

Ali Ercan sanatçı, bestekar ve oyuncudur. 1931 senesinde Niğde'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesini, babasını ve kardeşini kaybetti. Bunun üzerine babaannesi ile bir müddet yaşadı. Ailede evi geçindirebilecek tek erkek olması nedeniyle okulu bıraktı ve çobanlık yapmaya başladı. Çobanlık yaparken müziğe ilgisini fark etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1951 yılında evlendi ve bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu. 18 yaşına geldiğinde İstanbul radyosunun ses sınavlarına katıldı, başarılı geçen sınavın ardından radyoda çalıp söylemeye başladı. Daha sonra aldığı ücretin yetersiz olması sebebiyle buradan ayrıldı ve memleketine döndü. Daha sonra tekrar şehir değiştirdi, önce Gaziantep sonra Adana'ya gitti. Bu şehirlerde bir süre çalıştı ve tekrar Niğde'ye döndü. 1963 yılında arkadaşıyla gazino kiraladı ve sanatını gazinoda icra etmeye başladı. Gazinoda çalıp söylemesiyle beraber ünlü bir sanatçıya dönüştü.