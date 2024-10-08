Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne? Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail menşeli markalara boykot çağrısında bulunurken, damadının İsrail menşeli markanın temsilcisi olduğu iddia edildi. Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir? Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne?

ALİ ERBAŞ DAMADI İSRAİL OLAYI NE?

Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat'a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ve otomotiv sektöründeki şirketin, "İsrail'e destek vermek"le itham edilen markaların Sakarya'daki temsilcisi olduğu belirtildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erbaş'ın bu çağrısı sonrası Damat Şirinat'a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ile otomotiv alanındaki şirketin, 'İsrail'e destek vermek' ile suçlanan markaların Sakarya'daki temsilcisi olduğu ortaya çıktı.

Distribütörlüğün 2011 yılında alındığı, 2012 yılında ise şirketin, "Genel satış performansı Türkiye birinciliği" elde ettiği belirtildi. Öte yandan şirketin, markanın dünyada yalnızca 69 kişiye verdiği, "Elçilik kulüp üyesi" unvanına sahip olduğu da ifade edildi.

ALİ ERBAŞ'IN DAMADI BERAT ŞİRİNAT KİMDİR?

Berat Şirinat, 1984 yılında Sakarya, Arifiye'de doğmuştur ve yine Sakarya'da ikamet etmektedir. Çalışmalarına erken yaşlarda başlayan Şirinat, mesleki hayatıyla akademik hayatını birlikte sürdürmüş ve 2022 yılı itibariyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2002 yılında, günümüzde Şirinat Grup Yatırım AŞ bünyesinde bulunan şirketlerin yönetiminin başına işletme müdürü olarak geçmesiyle birlikte profesyonel meslek yaşamı başlamış olup günümüze kadar çeşitli iç ve dış girişimlerde bulunmuştur. Son olarak şirketleri Şirinat Grup Yatırım AŞ çatısında toplamış ve kurumsallaşma süreçlerini tamamlamıştır.

Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdüren Şirinat, Sakarya ve Kocaeli illerinde ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Madeni yağ distribütörlüğü, araç bakım özel servisi, toptan & perakende otomobil yedek parça işletmeciliği ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerine aralıksız devam eden Şirinat, çalışmaları kapsamında istihdamın artırılması ve nitelikli istihdamın yaygınlaşması, yerlileştirme çalışmaları kapsamında imalat sektöründe varolmayı ve çalışmalarının gelecek nesillere aktarılmasını hedeflemektedir.

Ülkemiz ekonomisine yön veren kuruluşlar ile bir çok dernek, vakıf ve şirketlerde de üst düzey çeşitli görevleri bulunan Şirinat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Estonya İş Konsey Yürütme Kurulu Üyeliği, ASKON Sakarya Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Halen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Üyeliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Birlik Vakfı Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi kuruluşlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirinat, evli ve üç çocuk babasıdır.