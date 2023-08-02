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Ali Engin sağlık durumu nasıl? Ali Engin beyin kanaması mı geçirdi?

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1965 yılında Pertek'te doğan Ali Engin'in rahatsızlık geçirdiği haberlerinin ardından sevenleri arama motorlarında Ali Engin sağlık durumu nasıl? Ali Engin beyin kanaması mı geçirdi? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması geçirdiNarlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması geçirdi

Ali Engin sağlık durumu nasıl? Ali Engin beyin kanaması mı geçirdi? merak ediliyor. İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sevenlerinin merak ettikleri arasında Ali Engin sağlık durumu nasıl? Ali Engin beyin kanaması mı geçirdi? soruları yer aldı.

ALİ ENGİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi ziyaretinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Engin'in entübe edildiği bildiriliyor. CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Narlıdere Ali Engin Gündem Haberler

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