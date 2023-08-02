İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi ziyaretinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Engin'in entübe edildiği bildiriliyor. Arama motorlarında ise Ali Engin kimdir? Ali Engin kaç yaşında, nereli? Narlıdere Belediye Başkanı kim? soruları araştırılıyor.

Ali Engin kimdir? Ali Engin kaç yaşında, nereli? Narlıdere Belediye Başkanı kim? merak edildi. İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Peki, Ali Engin kimdir? Ali Engin kaç yaşında, nereli? Narlıdere Belediye Başkanı kim?

ALİ ENGİN KİMDİR?

1965 yılında Pertek'te dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı.

İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor. İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'nde çalışmalar yürüttü.

Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, ve 2003-2006 yılları arası Kurultay Delegesi olarak CHP'de aktif görevler aldı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Narlıdere İlçesi Belediye Başkanı oldu.