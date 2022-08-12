Ali Ekber Yıldırım kimdir? Ali Ekber Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ali Ekber Yıldırım hayatı ve biyografisi!

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Doğum tarihi: 1965

(57 yaşında)

Ali Ekber Yıldırım 1965 Tunceli doğumludur. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun.1996'da Dünya gazetesinde tarım konusunda köşe yazısı yazmaya başladı. Ekonomi gazeteciliği ve tarım yazılarından dolayı aldığı çok sayıda ödülü var. Dünya gazetesinin yayınladığı Dört Mevsim Tarım dergisinin yayın yönetmenliği ve Dünya Ekonomi TV'de program yapımcılığıyla birlikte tarım yazarlığını da sürdürüyor.