Sözcü Ankara Bürosu'nda muhabir olarak çalışan Ali Ekber Ertürk hakkında birçok detay araştırma konusu oluyor ve bu nedenle vatandaşlar tarafından Ali Ekber Ertürk kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Ali Ekber Ertürk kimdir? Gazeteci Ali Ekber kim? Ali Ekber Ertürk hayatı ve biyografisi!

Bir süre kolon kanseri tedavisi gören ve ardından hayatını kaybeden Ali Ekber Ertürk kimdir? Merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde sorgulatılan konular arasında yerini alıyor. Sözcü Gazetesi'nin Ankara'daki tecrübeli muhabiri Ali Ekber Ertürk (54) yaşamını yitirmişti. Peki, Ali Ekber Ertürk kimdir? Gazeteci Ali Ekber kim? Ali Ekber Ertürk hayatı ve biyografisi!

ALİ EKBER ERTÜRK KİMDİR?

Sözcü Gazetesi'nin Ankara'daki tecrübeli muhabiri Ali Ekber Ertürk (54) yaşamını yitirdi. Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden olan ve 7 yıl Sözcü'de görev yapan Ali Ekber Ertürk; Günaydın, Star, Sabah, Akşam gazetelerinde çalıştı. Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve AKP'yi de yakından takip etti.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de "Rektörün Torpili" haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün "Güneşin Evlatları" ve "Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları" adlı iki kitabı da bulunuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."